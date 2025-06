Crosetto rassicura | I militari italiani in Qatar e Iraq sono al sicuro

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha voluto tranquillizzare l’opinione pubblica e le famiglie dei militari italiani in Qatar e Iraq, assicurando che sono al sicuro nonostante i recenti attacchi iraniani alle basi statunitensi. La nostra presenza in Medio Oriente si basa su strategie consolidate e misure di sicurezza rafforzate. Ad oggi, i contingenti italiani continuano a operare senza rischi imminenti, dimostrando la loro professionalità e il nostro impegno per la stabilità regionale.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha rassicurato sulla situazione dei militari italiani in Medio Oriente, a poche ore di distanza dagli attacchi iraniani alle basi statunitensi. "Tali attacchi - spiega il ministro - rientrano nel quadro delle ipotesi operative gia' considerate nei giorni scorsi dai tecnici della Difesa, che avevano subito disposto il riposizionamento prudenziale dei contingenti italiani nei teatri interessati. Ad oggi, tutto il personale è quindi al sicuro e non si registrano conseguenze né criticità per i nostri militari impiegati nelle missioni internazionali".

