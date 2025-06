Crosetto Militari italiani in Iraq Kuwait e Qatar sono al sicuro

Il coraggio e la professionalità dei nostri militari italiani in Iraq, Kuwait e Qatar sono stati messi alla prova da recenti attacchi, ma la loro sicurezza rimane una priorità assoluta. Con tempestività e attenzione ai protocolli, il nostro contingente è stato messo in modo sicuro, garantendo così la continuità delle operazioni e la tutela del personale. La situazione globale richiede vigilanza costante, ma la sicurezza dei nostri uomini e donne in divisa è una certezza.

ROMA (ITALPRESS) – “Sono in corso attacchi contro alcune strutture presenti nei territori del Qatar, della Siria e dell’Iraq. Posso rassicurare che tutti i militari italiani presenti in Iraq, Kuwait e Qatar, hanno tempestivamente adottato tutte le procedure di sicurezza previste, incluso – laddove necessario – lo spostamento preventivo in aree sicure”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Tali attacchi rientrano nel quadro delle ipotesi operative già considerate nei giorni scorsi dai tecnici della Difesa, che avevano subito disposto il riposizionamento prudenziale dei contingenti italiani nei teatri interessati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

