Crosetto ' militari in IraqKuwait e Qatar sono al sicuro'

In un contesto di tensione e incertezza, la sicurezza dei nostri militari all'estero è una priorità assoluta. Posso rassicurare che tutti i militari italiani in Iraq, Kuwait e Qatar sono al sicuro, grazie a misure di sicurezza tempestive e preventive adottate prontamente. La loro protezione rimane la nostra massima priorità, e continuano a operare con professionalità e determinazione. La sicurezza dei nostri valorosi rappresenta il nostro impegno quotidiano.

"Posso rassicurare che tutti i militari italiani presenti in Iraq, Kuwait e Qatar, hanno tempestivamente adottato tutte le procedure di sicurezza previste, incluso — laddove necessario — lo spostamento preventivo in aree sicure. Tali attacchi rientrano nel quadro delle ipotesi operative già considerate nei giorni scorsi dai tecnici della Difesa, che avevano subito disposto il riposizionamento prudenziale dei contingenti italiani nei teatri interessati. Ad oggi, tutto il personale è quindi al sicuro e non si registrano conseguenze né criticità per i nostri militari impiegati nelle missioni internazionali". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crosetto, 'militari in Iraq,Kuwait e Qatar sono al sicuro'

In questa notizia si parla di: militari - iraq - kuwait - qatar

Crosetto: «I militari italiani in Qatar, Iraq e Kuwait sono al sicuro» - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha assicurato che i militari italiani in Iraq, Kuwait e Qatar sono al sicuro, grazie a procedure di sicurezza tempestive e misure preventive adottate prontamente.

"Le difese aeree del #Qatar hanno sventato l'attacco e intercettato con successo i missili iraniani. Il Qatar si riserva il diritto di rispondere direttamente in modo proporzionale alla natura e alla portata di questa palese aggressione in conformità con il diritto int Vai su X

L'Iran ha lanciato sei missili balistici contro la base statunitense in Qatar. Lo riferisce Axios citando fonti israeliane. Il Qatar chiude lo spazio aereo "al fine di garantire la sicurezza di cittadini, residenti e visitatori". Lo rende noto il ministero degli Esteri di Doha in Vai su Facebook

Crosetto, 'militari in Iraq,Kuwait e Qatar sono al sicuro'; Crosetto, 'militari in Iraq,Kuwait e Qatar sono al sicuro'; Crosetto: I militari italiani presenti in Iraq, Kuwait e Qatar sono al sicuro.

Crosetto, 'militari in Iraq,Kuwait e Qatar sono al sicuro' - "Posso rassicurare che tutti i militari italiani presenti in Iraq, Kuwait e Qatar, hanno tempestivamente adottato tutte le procedure di sicurezza previste, incluso — laddove necessario — lo spostament ... Si legge su ansa.it

Militari italiani in medio oriente al sicuro dopo gli attacchi, il ministro della difesa rassicura - Il ministero della Difesa garantisce la sicurezza dei militari italiani in Iraq, Kuwait e Qatar attraverso misure preventive, esercitazioni e riposizionamenti strategici per evitare rischi durante le ... Secondo gaeta.it