Crollato il Goal di Mario Ceroli al Flaminio | la scultura alta 16 metri creata per i mondiali del '90

Una triste notizia scuote il mondo dell’arte e dello sport: il celebre goal di Mario Ceroli, simbolo dei Mondiali del 1990, è crollato al Flaminio. Questa imponente scultura alta 16 metri, che aveva affascinato generazioni, si trovava in uno stato di abbandono da anni. Ora, dopo il crollo avvenuto poco dopo le nove, si apre una riflessione sul valore del patrimonio artistico dimenticato e sulla necessità di tutela. Continua a leggere.

