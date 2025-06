Crolla la struttura di legno Goal realizzata per i Mondiali del ' 90 | il boato al Flaminio

Un'improvvisa tragedia scuote il quartiere Flaminio di Roma: una struttura in legno, simbolo di grandi emozioni dei Mondiali del 1990 e nota per il suo storico valore, crolla questa mattina. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’incidente ha richiamato l’attenzione delle autorità e della comunità locale. I soccorritori sono intervenuti prontamente, e l’area è stata messa sotto controllo: un episodio che ci ricorda quanto siano fragili le nostre memorie del passato.

Una struttura in legno in via Nedo Nadi, nel quartiere Flaminio a Roma, è crollata questa mattina poco dopo le 9. L'accesso alla struttura, realizzata per i Mondiali di Italia '90, che si trova accanto al Palazzetto dello sport, era già interdetto da tempo e dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale del gruppo Parioli che ha chiuso la circolazione sulla pista ciclabile di viale Tiziano per il tratto interessato dal transennamento. La monumentale scultura di Mario Ceroli, chiamata “Goal”, è un colosso di 35 tonnellate in legno di pino di Russia, alto 16 metri e mezzo, con elementi in acciaio zincato posti in corrispondenza dei nodi e dei sostegni agganciati al suolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Crolla la struttura di legno “Goal” realizzata per i Mondiali del '90: il boato al Flaminio

In questa notizia si parla di: struttura - legno - goal - realizzata

Juve Stabia-Sampdoria 0-0, pagelle: Niang si divora il goal dei playout - La Sampdoria chiude la sua avventura in Serie B con un deludente 0-0 contro la Juve Stabia, retrocedendo in Serie C per la prima volta nella sua storia.

Roma, crolla l'opera “Goal” in via Nedo Nadi: nessun ferito. Era stata creata per i Mondiali di calcio del '90; “Goal” di Ceroli: la scultura è stata transennata ma resta lo spettro dell’abbandono.

Roma, crolla la struttura di legno “Goal” realizzata per i Mondiali di Italia '90 - La monumentale scultura di Mario Ceroli, chiamata “Goal”, è un colosso di 35 tonnellate in legno di pino di Russia, alto 16 metri ... Secondo iltempo.it

Roma, crolla l'opera “Goal” in via Nedo Nadi: nessun ferito. Era stata creata per i Mondiali di calcio del '90 - Una struttura in legno in via Nedo Nadi, nel quartiere Flaminio a Roma, è crollata questa mattina poco dopo le 9. Da ilmessaggero.it