Crolla AmCham | Anche con dazi al 10% la relazione Italia–USA resta intatta | da 110 anni commercio internazionale risposta a ogni crisi

In un contesto globale segnato da tensioni e dazi al 10%, la relazione tra Italia e Stati Uniti resiste, forte di un patrimonio di oltre 110 anni di commercio internazionale e resilienza. Il Giornale d’Italia ha intervistato Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham, che sottolinea come, nonostante un crescente antiamericanismo, l’alleanza tra i due paesi continui a rappresentare un pilastro fondamentale, riaffermando i valori e la partnership storica avviata dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Simone Crolla, Consigliere Delegato di AmCham: "Un senso di antiamericanismo strisciante sta riaffiorando, ma vogliamo riaffermare i veri valori e la partnership che ci accompagna da 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale"

