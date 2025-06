Critico lucido e profetico | un inedito Gaber svelato nell' ultimo libro di Vincenzo Furfaro

Un inedito di Gaber, svelato nell’ultimo libro di Vincenzo Furfaro, apre uno squarcio su nuove interpretazioni e riflessioni profonde. Lo scorso 21 giugno, presso la Biblioteca Tito Renda di Taurianova, il pubblico ha assistito a una presentazione coinvolgente di "Sono morto ma non lo sapevo", un’opera che unisce analisi lucide e profetiche. La sala gremita e il dibattito acceso hanno testimoniano la forza di un’indagine che sfida le convenzioni e invita alla riflessione.

Lo scorso 21 giungo, presso la Biblioteca comunale Tito Renda di Taurianova, si è tenuta la presentazione del libro "Sono morto ma non lo sapevo" di Vincenzo Furfaro. Una sala gremita, un pubblico attento e partecipe fino all'ultimo minuto, e un dibattito acceso e fuori dagli schemi.

