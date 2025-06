Cristiano Ronaldo rimarrà all’Al-Nassr fino al 2026? La stella portoghese rivela la prossima destinazione

Cristiano Ronaldo ha deciso di consolidare il suo futuro all’Al Nassr, firmando un rinnovo fino al 2026. La sua scelta ha sorpreso e deluso molti tifosi europei, ma dimostra la volontà del campione portoghese di lasciare un'impronta duratura in Arabia. Con questa mossa, Ronaldo conferma il suo ruolo di protagonista e innovatore nel mondo del calcio. Ma quali saranno le sue prossime sfide e obiettivi? Restate con noi per scoprirlo.

