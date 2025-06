Cristian Discepoli scomparso a 17 anni da Stimigliano la mamma | Aiutateci a ritrovarlo

Un appello urgente e commovente: Cristian Discepoli, 17 anni, è scomparso da Stimigliano sabato scorso. Le sue tracce si sono perse forse sul treno verso Orte, generando grande preoccupazione nella famiglia e nella comunità. In questa difficile attesa, ogni dettaglio può fare la differenza. Aiutaci a ritrovarlo: la speranza non deve mai spegnersi.

Sono ore di preoccupazione per la mamma di Cristian Discepoli, scomparso a 17 anni sabato 21 giugno da Stimigliano in provincia di Rieti. Forse ha preso un treno diretto verso Orte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cristian - discepoli - scomparso - anni

Allarme a Roma Nord: scomparso Cristian Discepoli, 17 anni, ricerche in corso - Si intensificano le ricerche di Cristian Discepoli, il 17enne scomparso tra Fiano Romano e Stimigliano.

Cristian Discepoli è scomparso da sabato: ha 17 anni, ricerche a tappeto. Massima condivisione per ritrovarlo - X Vai su X

Cristian Discepoli (16 anni) scomparso da Fiano Romano: "Ha preso un treno per Orte" Qualcuno ha informazioni utili? https://cityne.ws/RAGAZZO_SCOMPARSO_FIANO_ROMANO GRAZIE A CHI CONDIVIDE PER AIUTARE NELLE RICERCHE Vai su Facebook

Cristian Discepoli scomparso a 17 anni da Stimigliano, la mamma: Aiutateci a ritrovarlo; Giovane scomparso sabato da Fiano Romano: Cristian Discepoli ha preso un treno per Orte; Scomparso a Fiano Romano il 17enne Cristian Discepoli, appelli sui social per ritrovarlo.

Cristian Discepoli scomparso a 17 anni da Stimigliano, la mamma: “Aiutateci a ritrovarlo” - Sono ore di preoccupazione per la mamma di Cristian Discepoli, scomparso a 17 anni sabato 21 giugno da Stimigliano in provincia di Rieti ... Come scrive fanpage.it

Cristian Discepoli, il 17enne scomparso da Fiano Romano. Ricerche in corso - Ore di angoscia e apprensione per Cristian Discepoli, un ragazzo di 17 anni scomparso nella notte tra domenica e lunedì da Fiano Romano. Segnala romatoday.it