Cristian 17 anni manca da casa da questa notte | ricerche in tutto il Lazio

Se sei nel centro di Fiano Romano o nei dintorni, la scomparsa di Cristian Discepoli di 17 anni sta scuotendo il Lazio. Un appello urgente si diffonde per ritrovare il giovane disperso, con l’ultima vista alle 1:30 in Piazza Nassirya. La famiglia chiede aiuto e solidarietà : ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza. Restate aggiornati e condividete, perché insieme possiamo fare la differenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sono ore di angoscia per la famiglia di Cristian Discepoli, un ragazzo di 17 anni scomparso nella notte tra domenica e lunedì da Fiano Romano, un comune in provincia di Roma. L’ ultimo avvistamento di Cristian risale alle 1:30 della notte in Piazza Nassirya, ma da quel momento non si hanno più notizie di lui. Il Messaggio di Appello della Famiglia e la Mobilitazione. Cristian vive con la madre a Stimigliano, un piccolo comune della Bassa Sabina in provincia di Rieti. Preoccupata per la sua scomparsa, la famiglia di Cristian ha lanciato un accorato appello sui social media, cercando di coinvolgere amici, conoscenti e i gruppi WhatsApp locali nella ricerca del giovane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com