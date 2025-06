Crisi Iran aumenta il prezzo del gas

La crisi in Iran fa balzare i prezzi del gas e del petrolio, alimentando le preoccupazioni sui mercati energetici globali. Dopo gli attacchi statunitensi e le minacce di chiusura dello Stretto di Hormuz, le quotazioni sono in forte aumento, con Amsterdam che registra un +2%. Un quadro allarmante che potrebbe influenzare costi e approvvigionamenti nelle prossime settimane, lasciando tutti con il fiato sospeso sulle sorti dell’energia mondiale.

