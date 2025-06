Crisi idrica in provincia di Taranto | organizzazioni agricole sul piede di guerra

La crisi idrica a Taranto sta mettendo in fibrillazione il settore agricolo, con le organizzazioni di categoria sul piede di guerra. Lavori disattesi e promesse non mantenute alimentano il malcontento, spingendo Cia Due Mari, Coldiretti e Copagri a scrivere una lettera congiunta al prefetto, all’assessore regionale e al commissario del consorzio di bonifica. È tempo di trovare soluzioni concrete: l'agricoltura non può aspettare ancora.

Taranto. Lavori disattesi, organizzazioni professionali di categoria sul piede di guerra. Con una lettera a firma congiunta, indirizzata al prefetto di Taranto Paola Dessì, all'assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia e al commissario del consorzio di bonifica Centro Sud Francesco Ferraro, Cia Due Mari, Coldiretti e Copagri hanno ufficialmente chiesto un incontro urgente alla presenza del commissario straordinario nazionale per l'emergenza idrica Nicola Dell'Acqua, del presidente di Acque del Sud Luigi Decollanz e del segretario generale Autorità di Bacino Appennino Meridionale Vera Corbelli, dell'assessore all'Agricoltura della Basilicata Carmine Cicala e del presidente del Consorzio di bonifica della Basilicata Giuseppe Musacchio affinché «ognuno per le proprie competenze si impegni a completare urgentemente i lavori alla galleria del "San Giuliano" e per un'immediata erogazione di acqua dall'invaso».

