Crisi d' impresa nel Padovano attivate 63 procedure di composizione negoziata

Nel cuore del Padovano, la recente attivazione di 63 procedure di composizione negoziata testimonia un cambiamento significativo nel panorama imprenditoriale locale. Quattro anni dopo l’introduzione di questa innovativa misura, la Camera di Commercio di Padova e Innexta organizzano un convegno essenziale per analizzare i risultati ottenuti e rafforzare il ruolo della crisi d’impresa come opportunità di rinascita e crescita sostenibile. Un appuntamento da non perdere per imprenditori e professionisti che vogliono essere protagonisti del futuro economico della regione.

Quattro anni dopo il varo della composizione negoziata della crisi d'impresa, introdotta nel novembre 2021, la Camera di Commercio di Padova, in collaborazione con Innexta, promuove un importante convegno volto a fare il punto sui progressi raggiunti, riflettere sull'attuazione locale dello.

