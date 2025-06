Criscitiello svela | Marotta ha scelto Chivu ma Ausilio per il dopo Inzaghi avrebbe preferito quel nome

Nel mondo del calcio, i retroscena sono spesso più affascinanti delle decisioni ufficiali. Michele Criscitiello svela in esclusiva come Marotta abbia puntato su Chivu per il futuro dell’Inter, mentre Ausilio avrebbe preferito un altro nome per il dopo Inzaghi. Un dettaglio che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione nerazzurra e accendere nuove discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Scopriamo insieme quale scelta avrebbe potuto influenzare il destino dell’Inter.

. Il retroscena del giornalista. Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello è tornato sull’addio di Inzaghi all’ Inter e su come i nerazzurri sono arrivati alla scelta di affidare la panchina a Cristian Chivu: il giornalista svela un retroscena. SU INZAGHI – « La Curva (quando c’era) e i dirigenti (che ci sono ancora) non hanno mai dato a Inzaghi quello che era di Inzaghi. Lo hanno spesso sottovalutato e sempre messo al centro del bersaglio quando c’era da colpire. Invece, in questi anni, con tutti i suoi errori ha saputo dare credibilità e forza ad una squadra spesso ridimensionata e ha saputo tenere le acque calme anche quando il cambio di proprietà avrebbe destabilizzato qualsiasi tipo di spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Criscitiello svela: «Marotta ha scelto Chivu, ma Ausilio per il dopo Inzaghi avrebbe preferito quel nome»

In questa notizia si parla di: inzaghi - criscitiello - svela - marotta

Capello svela: «Inzaghi lascia l’Inter? Fossi in lui chiamerei Marotta per dirgli una cosa. Se arriva un nuovo tecnico invece mi apsetto…» - In un periodo di incertezze per molte squadre di Serie A, Fabio Capello non le manda a dire: Inzaghi potrebbe lasciare l'Inter.

Marotta è furioso! Ecco cosa è successo davvero «Il gesto di Inzaghi è una pugnalata alle spalle per l’Inter…» Leggete tutto nel primo commento Vai su Facebook

Criscitiello svela: “Marotta ha scelto Chivu, ma Ausilio voleva sostituire Inzaghi con…”.

Criscitiello svela: “Marotta ha scelto Chivu, ma Ausilio voleva sostituire Inzaghi con…” - Michele Criscitiello, direttore dell'emittente, è tornato così a parlare dell'addio di Simone Inzaghi all'Inter ... Si legge su fcinter1908.it

Inter: Marotta replica stizzito a Inzaghi e all’Al-Hilal, poi svela la strategia sul mercato - Marotta risponde alle dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Inter Inzaghi e a quelle dell’a. Lo riporta sport.virgilio.it