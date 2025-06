Criscitiello profetizza | Inzaghi verrà rimpianto dall’Inter che faticherà tanto

Michele Criscitiello non ha peli sulla lingua, prevedendo un futuro difficile e un potenziale rimpianto per l’Inter di Inzaghi. Con una previsione che scuote gli animi dei tifosi nerazzurri, l’esperto analizza le sfide imminenti, sottolineando le possibili difficoltà e il rischio di rimpianti. La domanda ora è: riuscirà Simone Inzaghi a sorprendere tutti e riscrivere il destino dei suoi? Solo il tempo darà la risposta.

Criscitiello sentenzia contro l'Inter e profetizza su Simone Inzaghi e la stagione prossima dei nerazzurri. Ecco cos'ha scritto. FATICA – Michele Criscitiello, dalle colonne di Sportitalia.it, sentenzia: « L'Inter quest'anno, salvo clamorosi miracoli e investimenti, farà molta fatica a ripetersi nel percorso anche se poi il finale è stato drammatico ». RIMPIANTO – Criscitiello parla di futuro rimpianto: « La Curva (quando c'era) e i dirigenti (che ci sono ancora) non hanno mai dato a Inzaghi quello che era di Inzaghi. Lo hanno spesso sottovalutato e sempre messo al centro del bersaglio quando c'era da colpire.

