Criscitiello duro con l’Inter | Inzaghi sarà un rimpianto il progetto tecnico è ridimensionato Ecco chi ne approfitterà

Michele Criscitiello non ha peli sulla lingua nel suo ultimo editoriale, analizzando con severità la situazione dell’Inter sotto la gestione Inzaghi. Tra rimpianti per un progetto tecnico ridimensionato e opportunità per altri club, il direttore di SportItalia traccia un quadro chiaro e senza mezzi termini. La domanda che aleggia è: chi saprà sfruttare al meglio questa fase delicata? La risposta, forse, sta proprio in chi si farà trovare pronto.

Il direttore di SportItalia Michele Criscitiello ha analizzato la situazione dell’Inter in un lungo editoriale. Le sue parole su Inzaghi, Chivu e il progetto tecnico. Nel suo editoriale su Sportitalia, il direttore della testata Michele Criscitiello ha analizzato quanto sta succedendo in casa Inter. Le sue parole sulla gestione Inzaghi e l’arrivo di Cristian Chivu. RIDIMENSIONAMENTO – «La Curva (quando c’era) e i dirigenti (che ci sono ancora) non hanno mai dato a Inzaghi quello che era di Inzaghi. Lo hanno spesso sottovalutato e sempre messo al centro del bersaglio quando c’era da colpire. Invece, in questi anni, con tutti i suoi errori ha saputo dare credibilità e forza ad una squadra spesso ridimensionata e ha saputo tenere le acque calme anche quando il cambio di proprietà avrebbe destabilizzato qualsiasi tipo di spogliatoio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Criscitiello duro con l’Inter: «Inzaghi sarà un rimpianto, il progetto tecnico è ridimensionato. Ecco chi ne approfitterà»

