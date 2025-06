Criptovalute in rialzo Bitcoin a 101.537 dollari

Nel turbinio di tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Iran, il mondo delle criptovalute si accende di entusiasmo. Bitcoin balza a 101.537 dollari, segnando un +2%, mentre Ethereum e Cardano registrano aumenti significativi. In questo scenario di incertezza, gli investitori cercano rifugio nelle valute digitali, che mostrano una forte resilienza. Riusciranno queste criptovalute a mantenere il trend positivo? Scopriamo insieme le prospettive future di questo affascinante mercato.

Criptovalute in rialzo con il clima di incertezza legato all'attacco degli Stati Uniti all' Iran e l'attesa per la risposta di Teheran. Il Bitcoin guadagna il 2% a 101.537 dollari. In aumento anche Ethereum +2,37%, Binance (+1%), Dogecoin e Cardano (+3,6%).

