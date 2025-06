Crevari Invade 2025 | torna la festa con musica solidarietà e le mitiche focaccette

Dal 27 al 29 giugno, l’incantevole borgo di Crevari si anima di allegria e solidarietà con “Crevari Invade 2025”. Questa festa, nata nel 1992, unisce musica, focaccette e spirito di comunità, trasformando il paese in un vero e proprio palcoscenico di gioia e generosità. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere momenti autentici e contribuire a una causa nobile. Non mancate: l’emozione vi aspetta!

Da venerdì 27 fino a domenica 29 giugno, all'Anpi di Crevari, torna l'attesissimo appuntamento con "Crevari Invade", la festa benefica che ogni anno trasforma l'incantevole borgo in un'esplosione di musica, focaccette e solidarietà. Crevari Invade è una festa nata nel 1992 da un gruppo di ragazzi.

