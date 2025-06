Credevo di essere in guerra con l’antidoping non contro la Juventus Non ho ancora capito il motivo | l’attacco di Pogba

Paul Pogba si apre in un'intervista sincera, rivelando il suo sbigottimento e delusione di fronte alle accuse di doping. Credeva di essere in guerra con l’antidoping, non con la Juventus, e si sente tradito dall’assenza di supporto. La sua storia si fa struggente: un calciatore brillante che si trova a dover affrontare un’ombra inaspettata. Ora, il francese si prepara a riprendere il suo cammino, determinato a riscattarsi e a chiarire ogni fraintendimento.

“Diciamo che non mi hanno sostenuto, e questo mi ha colpito, non ne ho capito il motivo. Credevo di essere in guerra contro l’antidoping ma non contro la Juventus ”. Deluso, amareggiato. Paul Pogba si racconta in un’intervista televisiva alla trasmissione Setp-Ă -Huit, su Tf1, e attacca la Juventus, club con cui era tesserato nel momento in cui è arrivata la squalifica per doping, prima per quattro anni, poi ridotta a 18 mesi. Adesso il francese è pronto a tornare e ripartire dal Monaco, in Ligue 1. Ma fino a qualche mese fa ha vissuto il momento piĂą buio della sua carriera: “Alla Juventus ho chiesto aiuto, tra virgolette, come la possibilitĂ di fare dei massaggi oppure di avere un preparatore atletico visto che facevo sempre parte della squadra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Credevo di essere in guerra con l’antidoping, non contro la Juventus. Non ho ancora capito il motivo”: l’attacco di Pogba

