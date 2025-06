Cpr System cresce ancora | investimenti e nuovi progetti

CPR System registra una crescita continua, alimentata da investimenti strategici e nuovi progetti innovativi. Durante l’assemblea dei soci, è emersa una sensibile espansione delle movimentazioni e un forte impegno in tecnologia e logistica, consolidando la posizione dell’azienda come leader in Italia nel settore degli imballaggi riutilizzabili in plastica. Questa dinamica promette di rafforzare ulteriormente il suo ruolo chiave nei mercati ortofrutta e oltre, aprendo nuove opportunità di sviluppo.

UNA SENSIBILE crescita delle movimentazioni e un importante piano di investimenti in tecnologia e logistica. Sono gli aspetti piĂą significativi emersi dall’assemblea dei soci di CPR System che ha approvato all’unanimitĂ il bilancio d’esercizio 2024, confermando il trend positivo dell’azienda cooperativa ferrarese oggi leader in Italia per la logistica di imballaggi riutilizzabili in plastica, impiegati non solo in ortofrutta ma anche nei settori della carne, del pesce e di altri generi alimentari. Durante l’assemblea il presidente Gabriele Ferri ha illustrato i risultati conseguiti e le sfide affrontate, confermando la soliditĂ del modello e la coesione della filiera rappresentata da oltre 900 aziende di produzione, circa 50 distributori e diversi operatori dei servizi logistici, per un totale di 1111 soci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cpr System cresce ancora: investimenti e nuovi progetti

