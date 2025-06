Covid tamponi di nuova generazione Test molecolari in 30 minuti | Fondamentali per nuove pandemie

In un mondo sempre più vulnerabile alle pandemie, la tecnologia fa passi da gigante: i nuovi tamponi molecolari portatili di ‘Eclipse’ promettono risultati in soli 30 minuti, offrendo una soluzione efficace, accessibile e innovativa per affrontare le emergenze sanitarie del futuro. Presentati a Bologna, questi strumenti rivoluzioneranno il nostro approccio alla diagnosi rapida, rafforzando la preparazione globale contro nuove minacce. Un progresso che potrebbe fare la differenza.

Bologna, 23 giugno 2025 – Sono portatili, economici, facili da usare e accessibili, ma soprattutto rapidi. E con un’efficacia paragonabile a quella dei tamponi molecolari utilizzati durante la pandemia. Sono i test di nuova generazione di ‘Eclipse’, progetto coordinato dall’Università di Bologna, che sarà presentato a BolognaFiere il 25 e il 26 giugno a ‘R2B 2025 – il Salone internazionale della ricerca industriale e delle competenze per l’innovazione’. I primi risultati registrati da un consorzio interdisciplinare di eccellenza coordinato dal professor Luca Prodi del Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" dell’Alma Mater puntano a rivoluzionare la diagnostica delle infezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Covid, tamponi di nuova generazione. Test molecolari in 30 minuti: “Fondamentali per nuove pandemie”

In questa notizia si parla di: tamponi - generazione - test - covid

Vaccino Covid, scienziato Pfizer: "Nascosti risultati dei test sul siero per influenzare le elezioni del 2020 tra Biden e Trump" - Alcuni sospetti sostengono che Pfizer abbia nascosto dati sui risultati del suo vaccino COVID-19 per influenzare le elezioni del 2020, creando un dibattito sulla trasparenza e integrità nelle decisioni che riguardano la salute pubblica e il processo democratico.

Covid, tamponi di nuova generazione. Test molecolari in 30 minuti: “Fondamentali per nuove pandemie”; Coronavirus: come, dove e quando fare tamponi molecolari, antigenici rapidi e test sierologici; Covid, corsa ai tamponi di terza generazione: come funzionano e quanto sono attendibili.

Covid, tamponi di nuova generazione. Test molecolari in 30 minuti: “Fondamentali per nuove pandemie” - Bologna, 23 giugno 2025 – Sono portatili, economici, facili da usare e accessibili, ma soprattutto rapidi. Secondo msn.com

Covid, corsa ai tamponi di terza generazione: come funzionano e quanto sono attendibili - Di queste il focus ora è sui tamponi rapidi di terza generazione, che pur se più attendibili e sensibili, non sono tuttavia un’alternativa ... Segnala ilsole24ore.com