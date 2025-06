Courtois riprende Asencio | Sono due partite che ripete lo stesso errore

segnalato l’errore di Asencio, ma ha mostrato la sua solita sicurezza e leadership, aiutando il Real Madrid a superare le difficoltà e ottenere una vittoria importante. La partita ha evidenziato quanto sia cruciale la calma e l’esperienza nei momenti di crisi, e Courtois si è rivelato ancora una volta il vero baluardo della difesa blanco.

Dopo. il pareggio contro l'Al Hilal il Real Madrid è riuscito a vincere 3-1 contro il Pachuca nella sua seconda partita della fase a gironi al Mondiale per Club non senza soffrire. A contribuire è stato sicuramente l'espulsione di Asencio dopo 7 minuti ha lasciato la sua squadra in dieci uomini. Il difensore ha costretto l'arbitro al rosso diretto per un'evidente trattenuta da ultimo uomo. Il portiere d'esperienza, Thibaut Courtois non ha risparmiato frasi critiche nei confronti del suo compagno di squadra protagonista del fallo. Courtois riprende Asencio. A Dazn ha detto:. «Sono due partite che lo stesso errore viene ripetuto due volte.

