Courtois rimprovera un compagno del Real in diretta TV all'intervallo | Fa sempre lo stesso errore

Durante l’intervallo di Real Madrid-Pachuca, Thibaut Courtois sorprende tutti con un episodio inaspettato: un acceso richiamo in diretta TV a un compagno di squadra, accusandolo di ripetere lo stesso errore. Questa scena accende il dibattito sul clima interno della squadra e sulla pressione ai giocatori. Ma cosa succederà nel secondo tempo? La tensione si trasformerà in una motivazione o rischia di influenzare negativamente la performance collettiva?

