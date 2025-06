Countdown | trama cast e location della serie TV su Prime Video

Immergiti nel mondo avvincente di Countdown, la serie tv su Prime Video che ti conduce nel pericoloso e futuristico scenario di Los Angeles nel 2025. Con una trama avvincente, un cast di talenti e location suggestive, questa produzione di Derek Haas promette suspense e colpi di scena. Scopri tutto sulla trama, i protagonisti e i luoghi che rendono Countdown un must del crime thriller contemporaneo, disponibile dal 25 giugno 2025.

La serie televisiva Countdown, creata da Derek Haas, rappresenta un nuovo esempio di crime thriller statunitense ambientato nel 2025 a Los Angeles. La narrazione si concentra su un detective coinvolto in una task force segreta, impegnata a prevenire una minaccia che potrebbe mettere in pericolo milioni di vite. L'opera è disponibile sulla piattaforma Prime Video dal 25 giugno 2025. Questo articolo approfondisce gli aspetti principali della produzione, il cast, le location di ripresa e la trama. Produzione, regia e protagonisti della serie TV Countdown. Dettagli sulla produzione e regia. Countdown è prodotta da Amazon MGM Studios, insieme a Chaos Machine Productions e Derek Haas Productions.

In questa notizia si parla di: countdown - cast - location - serie

