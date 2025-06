Così la fase 2 della guerra in Iran passa da Russia e Cina | cosa succede ora spiegato in breve

Dopo l'operazione statunitense "Midnight Hammer", la tensione in Iran si intensifica, passando per la Russia e la Cina. La Cina condanna fermamente il conflitto, distinguendosi dall'indifferenza mostrata durante l'invasione russa dell'Ucraina, mentre Mosca sembra giocare un ruolo strategico. Ora, il panorama geopolitico si complicaperché le alleanze si ridefiniscono e il rischio di escalation cresce, lasciando l'Occidente a dover navigare tra alleanze emergenti e minacce impreviste.

