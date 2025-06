Così i podisti aretini alla City Trail di Poppi

I podisti aretini hanno brillato alla City Trail di Poppi, un evento che ha trasformato le vie storiche del borgo in un suggestivo palcoscenico notturno. La gara, proposta dal G.S. Poppi in collaborazione con il Comune e la Polisportiva Policiano, ha visto una grande partecipazione di atleti e spettatori entusiasti. Un’esperienza indimenticabile di sport, passione e tradizione che rafforza il senso di comunità e l’amore per la corsa nelle nostre Terre.

Si è disputata ieri sera, in un suggestivo scenario notturno, l'edizione 2025 del City Trail di Poppi, gara podistica in circuito di 6 km organizzata con maestria dal G.S. Poppi in collaborazione con il Comune di Poppi e la Polisportiva Policiano. Una grande partecipazione di atleti e pubblico.

In un'atmosfera magica e serale, il City Trail di Poppi 2025 ha conquistato atleti e spettatori, confermando il suo ruolo di evento imperdibile nel panorama toscano.

City Trail di Poppi 2025: trionfo della U.P.Policiano con Simon Loitanyang e Giulia Sadocchi.