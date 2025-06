Così Finestate punta i riflettori sulle nuove sfide

Verso un nuovo ordine finanziario, COS236 Finestate punta i riflettori sulle sfide e le opportunità di un mondo in continua evoluzione. Nella suggestiva cornice di Villa Benni, circa 150 imprenditori si sono riuniti per condividere idee e prospettive, tra innovazioni e scenari futuri. Un appuntamento che, ormai consolidato, rappresenta l’occasione ideale per immaginare insieme un domani ricco di possibilità e di crescita.

UNO SGUARDO al futuro, ma con i piedi ben puntati sull'attualità. Nella suggestiva cornice di Villa Benni, a Bologna, circa 150 imprenditori selezionati si sono così ritrovati in occasione di Finestate, il festival della finanza, giunto quest'anno alla sua quinta edizione. Un appuntamento ormai fisso all'interno dell'estate bolognese, ma anche una serata informale per discutere insieme le ipotesi di un futuro possibile. "Verso un nuovo ordine geopolitico economico mondiale. In mezzo al guado" è stato il titolo scelto per guidare il confronto. "Il guado è sì un punto scivoloso – spiega Francesco Cenerini, organizzatore di Finestate insieme a Mirko Cocconcelli – ma è anche positivo, perché siamo a metà del fiume: se uno ha le idee chiare, e prende coraggio, si arriva dall'altra parte".

