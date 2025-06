Così è cominciata la sua carriera Stefano De Martino la frecciata ‘hot’ della famosa della tv

Stefano De Martino, volto noto della televisione italiana, continua a catturare l’attenzione del pubblico e delle celebrità. Questa volta, a scaldare gli animi è stata Amanda Lear, che durante una trasmissione ha lanciato una frecciatina al conduttore napoletano. La sua ascesa alla ribalta, coronata da un contratto milionario con la Rai, ha fatto discutere e alimentato gossip infuocati. La storia di Stefano si arricchisce di nuovi capitoli, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Stefano De Martino continua a far parlare di sé, e questa volta a tirare in ballo il suo nome – con tanto di frecciatina annessa – è stata nientemeno che Amanda Lear. L'episodio è andato in scena in televisione, dove la showgirl non ha perso occasione per lanciare una stoccata pungente al conduttore napoletano. D'altronde, da quando è diventato uno dei volti più riconoscibili della Rai, grazie a un contratto quadriennale milionario e alla guida di programmi di punta come Affari Tuoi – e, a quanto pare, anche del riconfermato Stasera tutto è Possibile, nonostante il discorso d'addio a fine stagione – il nome di De Martino è sulla bocca di tutti.