Così cambia l’Ascoli con Tomei La difesa il punto forte del tecnico

L’Ascoli si appresta a voltare pagina con l’arrivo di Francesco Tomei, un tecnico che punta a rinvigorire la squadra affidandosi alla solidità della difesa, il suo punto di forza. Mentre si definiscono gli aspetti burocratici e la cessione delle quote, il nuovo allenatore si prepara a plasmare un team più compatto e determinato. La sua sfida? Restituire entusiasmo e risultati concreti ai tifosi bianconeri.

L'Ascoli si prepara a cambiare pelle. L'imminente arrivo del nuovo allenatore Francesco Tomei probabilmente sarà ufficializzato, assieme al direttore sportivo Matteo Patti, una volta espletate tutte le questioni burocratiche ancora in sospeso per il perfezionamento della cessione delle quote azionarie da Pulcinelli a Passeri. Nelle prossime ore quest'ultimo potrebbe ricoprire la carica di presidente. Il tecnico 53enne invece si prepara a raccogliere la sfida lanciata dai prossimi proprietari del Picchio che hanno puntato su di lui per sviluppare il nuovo progetto bianconero. Nell'ultima stagione, come già evidenziato, Tomei ha guidato il Picerno nel girone C di serie C arrivando a guadagnarsi la partecipazione agli ultimi playoff grazie al sesto posto ottenuto al termine della regular season.

