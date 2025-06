Cos' è lo stretto di Hormuz e cosa può succedere se l' Iran lo blocca

Lo Stretto di Hormuz, crocevia strategico tra Iran e il Golfo Persico, è fondamentale per il commercio energetico globale. Con oltre il 20% del petrolio mondiale che transita da questa via, un suo blocco da parte dell’Iran potrebbe causare gravi ripercussioni sui mercati internazionali, con aumenti dei prezzi e tensioni geopolitiche senza precedenti. La stabilità di questa rotta è quindi cruciale per l’economia mondiale, e le sue possibili conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

