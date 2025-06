Cosa vedremo nel reboot di Buffy? Lo rivela Sarah Michelle Gellar | Chi è morto tornerà in vita

Dopo anni di attesa e mistero, Buffy torna a vivere con nuove avventure e sorprese imprevedibili. Sarah Michelle Gellar, protagonista indiscussa della serie, ha finalmente svelato alcuni dettagli esclusivi sul reboot, alimentando la curiosità dei fan di tutto il mondo. Cosa ci aspetta in questa rinascita dell’iconica serie? La risposta, tra mistero e nostalgia, ci lascerà senza fiato. Buffy sta per tornare, e il nostro cuore batte più forte che mai.

Buffy sta per tornare, ma dall’annuncio del reboot ormai di mesi fa, in tanti si sono chiesti cosa vedremo nella nuova interazione del franchise, ed ecco che arrivano le risposte. Sarah Michelle Gellar, ospite del Filming Italy Sardegna Festival 2025, riportato Vanity Fair, ha finalmente svelato dettagli concreti sul reboot dell’iconica serie Buffy l’ammazzavampiri, che l’ha consacrata idolo planetario alla fine degli anni ’90. Dopo anni di attesa e rifiuti, l’attrice ha spiegato perché ha deciso di accettare la sfida. Un progetto moderno, profondo, ma anche più leggero e accessibile alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Cosa vedremo nel reboot di Buffy? Lo rivela Sarah Michelle Gellar: “Chi è morto tornerà in vita”

