Cosa succede nella Notte delle streghe? I rituali che portano fortuna per tutto l’anno

La Notte delle Streghe, tra magia e tradizione, è un momento unico in cui rituali antichi vengono rievocati per attirare fortuna e prosperità per tutto l'anno. Questa notte speciale, che unisce il misticismo pagano alle celebrazioni cristiane di San Giovanni Battista, è ricca di simbolismi legati ai quattro elementi e di pratiche che, secondo credenze popolari, portano benedizioni e protezione. Scopriamo insieme i rituali più potenti di questa notte magica.

La Notte delle streghe, conosciuta anche come Notte di San Giovanni, si celebra tra il 23 e 24 giugno, in coincidenza con il solstizio d'estate. Questa ricorrenza è il frutto di una fusione tra folklore pagano e tradizione cristiana, incentrata sulla nascita di San Giovanni Battista. La notte è permeata di magia rurale, superstizione e simbolismi legati ai quattro elementi, acqua, fuoco, aria e terra, considerati fondamentali per il raccolto, la salute e la protezione spirituale. La notte veniva ritenuta carica di forze sovrannaturali: si credeva che le streghe si radunassero per compiere sabba, cibarsi delle erbe magiche e lanciare sortilegi.

