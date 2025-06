Cosa sta succedendo ai prezzi di benzina e gasolio con la crisi in Iran e quali sono i rischi

Negli ultimi tempi, i prezzi di benzina e gasolio in Italia stanno salendo nonostante il calo del petrolio sui mercati internazionali. La crisi in Iran, con la minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz, potrebbe scatenare un'impennata dei costi energetici a livello globale, creando incertezza e preoccupazione tra consumatori e mercati. Ma cosa sta realmente accadendo e quali rischi si prospettano? Approfondiamo insieme questa delicata questione.

Finora il prezzo del petrolio sui mercati internazionali non ha visto picchi, e anzi è calato. Ma in Italia si registrano degli aumenti per benzina e gasolio alla pompa. Se l'Iran proverà davvero a chiudere lo stretto di Hormuz, il rischio è di forti rincari a livello mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

