Cosa dicono Stati Uniti e Iran sulle conseguenze degli attacchi ai siti nucleari

Gli Stati Uniti affermano di aver azzerato il programma nucleare iraniano, rafforzando la loro posizione con dichiarazioni di successo e sicurezza. L'Iran, invece, respinge con fermezza le accuse di danni e contaminazioni, sottolineando che le infrastrutture sono intatte e che nulla compromette il suo impegno nucleare. Le divergenze tra le due parti alimentano tensioni crescenti e complicano gli sforzi diplomatici per una soluzione pacifica.

Ovviamente le versioni non coincidono. Trump parla di programma nucleare azzerato. L'Iran respinge le affermazioni americane sui danni e garantisce che non c'è stata contaminazione. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cosa dicono Stati Uniti e Iran sulle conseguenze degli attacchi ai siti nucleari

