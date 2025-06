Cosa dice di noi il turista inciampato per scattarsi una foto davanti a un quadro agli Uffizi

Cosa rivela di noi il turista che inciampa per scattarsi una foto davanti a un quadro agli Uffizi? Non è solo un gesto di apprezzamento, ma anche uno specchio delle nostre emozioni, delle curiosità e dei silenziosi desideri di condividere un momento speciale. In un mondo dove le immagini dominano, anche il più distratto degli occhi può svelare molto sul nostro rapporto con l’arte e la cultura. E, forse, anche sulla nostra capacità di cogliere il valore nascosto dietro ogni capolavoro.

Adesso non facciamo finta che tutti noi sessanta milioni di italiani siamo i massimi esperti di Anton Domenico Gabbiani, accaniti lettori delle biografie scritte dal Baldinucci e dall’Hugford, onde mostrarci scandalizzati per la sua tela squarciata agli Uffizi; adesso non gridiamo al sacrilegio artistico e al capolavoro tradito, visto che perfino la voce Treccani usa ampie perifrasi per insinuare come, insomma, la pittura del Gabbiani non fosse questo gran che (“interprete raffinato, anche se a volte ripetitivo, delle aspirazioni delle casate fiorentine verso una pittura idealizzata, del tutto adeguata ai luoghi di rappresentanza e ai soggetti aulici”). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cosa dice di noi il turista inciampato per scattarsi una foto davanti a un quadro agli Uffizi

Panico agli Uffizi: turista rovina un’opera d’arte. Ecco cosa stava facendo. Follia - In un mondo sempre più focalizzato sulla viralità, gli Uffizi di Firenze sono stati teatro di un episodio che ha scioccato gli amanti dell’arte: un turista, nel tentativo di scattare la foto perfetta, ha rischiato di rovinare un capolavoro.

