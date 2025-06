Cosa aspettarsi adesso dai giocatori dell' Under 21

Dopo la delusione, è il momento di guardare avanti e analizzare cosa aspettarsi dai giovani talenti dell’Under 21. Smaltita la rabbia per un’eliminazione immeritata, condizionata da ingenuità che hanno pesato sul risultato, bisogna riconoscere il potenziale e le sfide future. Il percorso intrapreso finora rappresenta un banco di prova prezioso: cosa riserverà il futuro a questi promettenti giocatori? Su questo torneremo più…

Smaltita la rabbia per un’eliminazione immeritata, condizionata da qualche ingenuità difensiva di troppo – Woltemade, l’avversario più pericoloso, completamente libero sia nel primo che nel secondo gol -, alla fine di questo ciclo dell’Under 21 non resta che sottolineare il percorso, ciò che dovrebbe contare più di tutto nel contesto di un torneo “giovanile” (su quanto sia valida questa definizione per la formula attuale del torneo torneremo più avanti). L’Italia ha disputato un buon Europeo e si è dimostrata all’altezza di avversarie superiori come Germania e Spagna. Lo ha fatto, magari, senza nomi altisonanti sulla carta, ma con un gioco che alla fine ha dimostrato lo spessore di alcuni nostri prospetti. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Cosa aspettarsi adesso dai giocatori dell'Under 21

In questa notizia si parla di: under - cosa - aspettarsi - adesso

Harvard, giudice blocca il giro di vite sugli stranieri: «Tanti rischiano l'addio, nessuno sa più cosa aspettarsi adesso» - Un giudice federale ha temporaneamente bloccato il giro di vite di Trump sugli studenti stranieri a Harvard, creando incertezza e preoccupazione.

Cosa aspettarsi adesso dai giocatori dell'Under 21; Taglio dei tassi BCE in arrivo: cosa aspettarsi dalla riunione del 5 giugno; Cosa aspettarsi dai prezzi del petrolio se gli Stati Uniti procedono con piani di azione militare in Iran?.

Borse cinesi, cosa aspettarsi adesso - 8,4%), gli indizi che portano a pensare che sui listini della Repubblica Popolare ci sia una bolla speculativa C’è o non c’è una bolla speculativa? Si legge su panorama.it

Bce conferma i tassi come atteso, cosa aspettarsi adesso sui mercati - Guardando avanti, in particolare al mese di settembre quando il mercato sconta una riduzione del costo del denaro sia da parte della Bce che della Fed ... Secondo repubblica.it