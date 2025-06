Cortona Pellegrini di speranza | è in arrivo la 22^ edizione del Festival di musica sacra

Preparati a vivere un viaggio tra fede e musica, perché Cortona si appresta a ospitare la 22^ edizione del Festival di Musica Sacra, "Pellegrini di Speranza". Dal 28 giugno al 6 luglio, tra concerti emozionanti e momenti spirituali, questa rassegna promette di incantare e ispirare. Un’occasione unica per riscoprire la bellezza dell’arte sacra e della spiritualità in un contesto mozzafiato. Non perdere questa straordinaria esperienza culturale e religiosa!

Arezzo, 23 giugno 2025 – Dal 28 giugno al 6 luglio spettacoli e momenti religiosi, apertura con il concerto di Giovanni Caccamo Torna a Cortona il Festival di Musica Sacra, giunto quest’anno alla ventiduesima edizione. Con il titolo «Pellegrini di Speranza», il festival propone un calendario di eventi musicali, religiosi e culturali, tutti a ingresso gratuito, che animeranno la città dal 28 giugno al 6 luglio. Sotto la direzione artistica di monsignor Marco Frisina, compositore e direttore di fama internazionale, il festival offrirà un percorso di bellezza e meditazione attraverso la musica sacra, tra oratori, concerti corali, recital strumentali, mostre e momenti di preghiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, «Pellegrini di speranza»: è in arrivo la 22^ edizione del Festival di musica sacra

In questa notizia si parla di: festival - pellegrini - speranza - edizione

Cortona accoglie la 22ª edizione del Festival di Musica Sacra: “Pellegrini di Speranza” - Cortona si prepara ad accogliere la 22ª edizione del Festival di Musica Sacra, “Pellegrini di Speranza”, un percorso emozionante tra arte, fede e spiritualità.

Torna il Festival delle Parrocchie: quarta edizione il 14 novembre al Teatro Metropolitan di Catania “Parole di Giubilo”, una nuova iniziativa tutta da scoprire Il Festival delle Parrocchie giunge alla sua quarta edizione e dà appuntamento a tutta la città di Catani Vai su Facebook

Cortona, «Pellegrini di speranza»: è in arrivo la 22^ edizione del Festival di musica sacra; Cortona accoglie la 22ª edizione del Festival di Musica Sacra: “Pellegrini di Speranza”; Ritorna il Festival delle parrocchie: appuntamento a Catania a novembre.

Cortona, «Pellegrini di speranza»: è in arrivo la 22^ edizione del Festival di musica sacra - Con il titolo «Pellegrini di Speranza», il festival propone un calendario di eventi musicali, religiosi e ... Si legge su lanazione.it

Selvaggio Edizioni presenta “In cammino con Maria – Pellegrini di speranza”, un viaggio tra fede e umanità - È con orgoglio che Selvaggio Edizioni annuncia la presentazione del libro ‘In cammino con Maria – Pellegrini di speranza’ dell'avvocato ecclesiastico Angela De Lucia, che si terrà venerdì 27 giugno al ... Come scrive fremondoweb.com