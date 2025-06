Cortona la Proloco di Farneta ha riqualificato il parco pubblico

Cortona si tinge di nuova vitalità grazie alla Proloco di Farneta, che ha trasformato il parco pubblico della ex scuola in un'oasi di divertimento e convivialità. Questo esempio di collaborazione tra istituzioni e associazioni dimostra come l’impegno condiviso possa valorizzare e rigenerare gli spazi urbani, portando benefici a tutta la comunità. La proposta di collaborazione, come...

Arezzo, 23 giugno 2025 – Il parco giochi della ex scuola di Farneta è stato completamente riqualificato. Sabato scorso il sindaco Luciano Meoni ha partecipato alla presentazione dell'iniziativa portata a termine dalla Proloco Farneta grazie ad un patto di collaborazione. Si tratta di uno strumento che permette la possibilità di condividere progetti su beni pubblici da parte di realtà associative territoriali. La proposta di collaborazione, come previsto dalla procedura, è stata presentata dalla Proloco Farneta per l'attivazione in forma condivisa con l'Amministrazione di interventi di cura, rigenerazione e gestione degli ambienti da utilizzare per attività di promozione territoriale, di valorizzazione delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche e come punto di incontro e aggregazione sociale, con l'impegno di curare e riqualificare gli spazi verdi circostanti da trasformare in luogo di aggregazione stabile per bambini, famiglie e ragazzi della frazione.

Cortona, la Proloco di Farneta ha riqualificato il parco pubblico.

