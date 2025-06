Cortona cerimonia di benvenuto e borse di studio per gli studenti della Georgia University

Cortona si anima di entusiasmo e calore con la cerimonia di benvenuto e le borse di studio riservate agli studenti della Georgia University. Un evento che celebra l’eterna ospitalità e il valore della connessione tra culture, grazie all'impegno dell'Amministrazione comunale e della Banca Popolare di Cortona. Con oltre 80 giovani pronti a vivere un’esperienza unica, questa manifestazione segna un nuovo capitolo di scambi culturali e crescita personale. La storia continua...

Arezzo, 23 giugno 2025 –  Da parte dell'Amministrazione comunale e della Banca Popolare di Cortona. È il 56^ programma di studi Calorosa accoglienza per i componenti del 56^ programma di studi a Cortona della Georgia University. Questo sabato 21 giugno gli oltre 80 partecipanti ai corsi sono stati ricevuti in Comune per il tradizionale saluto e la consegna delle borse di studio offerte dall'Amministrazione comunale e dalla Banca Popolare di Cortona. A ricevere il contributo sono stati: William Smallwood, Delta Williams e Khin Kyaw. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Cortona, cerimonia di benvenuto e borse di studio per gli studenti della Georgia University

