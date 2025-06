Cortona accoglie la 22ª edizione del Festival di Musica Sacra | Pellegrini di Speranza

Cortona si prepara ad accogliere la 22ª edizione del Festival di Musica Sacra, “Pellegrini di Speranza”, un percorso emozionante tra arte, fede e spiritualità. Dal 28 giugno al 6 luglio, la città si trasformerà in un palcoscenico di concerti, oratori e momenti di riflessione, inaugurando con il talento di Giovanni Caccamo. Un’occasione unica per riscoprire il potere della musica come viaggio interiore e collettivo, capace di ispirare speranza e rinascita.

Dal 28 giugno al 6 luglio concerti, oratori, arte e spiritualità. Apertura con Giovanni Caccamo CORTONA — Torna a illuminare l’estate cortonese il Festival di Musica Sacra, che giunge quest’anno alla ventiduesima edizione. Il titolo scelto per il 2024, “Pellegrini di Speranza”, richiama un cammino interiore e collettivo tra arte, fede e bellezza. Dal 28 giugno al 6 luglio, il festival proporrà un ricco cartellone di appuntamenti musicali, liturgici e culturali a ingresso gratuito, distribuiti nei luoghi più suggestivi della città. Sotto la direzione artistica di monsignor Marco Frisina, compositore e direttore di fama internazionale, il festival offrirà un’esperienza unica tra concerti corali, recital strumentali, oratori sacri, mostre e momenti di preghiera, in un dialogo profondo tra musica e spiritualità. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Cortona accoglie la 22ª edizione del Festival di Musica Sacra: “Pellegrini di Speranza”

