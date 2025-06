Corso Vittorio Emanuele ferisce un uomo con un coltello | denunciato

Una notte di tensione a Napoli: un giovane di 20 anni ha ferito gravemente un uomo in Corso Vittorio Emanuele con un coltello. La prontezza degli agenti della Polizia di Stato ha consentito di identificare e denunciare l'aggressore, sottolineando ancora una volta l'importanza della sicurezza urbana e della rapida risposta alle minacce. La città si interroga sulle misure necessarie per prevenire simili episodi e garantire la tranquillità dei cittadini.

La scorsa notte, un 20enne ha aggredito un uomo in Corso Vittorio Emanuele, a Napoli, a colpi di coltello: identificato, è stato denunciato. La Polizia di Stato ha denunciato a Napoli un 20enne per lesioni personali aggravate e per porto di armi e oggetti atti ad offendere: nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Corso Vittorio Emanuele, ferisce un uomo con un coltello: denunciato

In questa notizia si parla di: denunciato - corso - vittorio - emanuele

Scavi in corso Vittorio Emanuele, divieti per auto e anche per pedoni vicino a via Roma - Iniziano gli scavi di E-distribuzione in Corso Vittorio Emanuele, creando divieti per auto e pedoni nei pressi di Via Roma.

Corso Vittorio Emanuele: ferisce un uomo con un coltello. Denunciato dalla Polizia di Stato - Vai su X

Un ragazzo è stato ferito vicino ad un pub del corso Vittorio Emanuele, a Napoli; raggiunto da diverse coltellate tra gambe e gluteo, non è in pericolo di vita. Sarebbe stato aggredito durante un litigio Vai su Facebook

Accoltellato vicino al pub a Mergellina: 25enne in codice rosso in ospedale, denunciato 20enne; Casacalenda. Il Comitato di Quartiere 'Corso Vittorio Emanuele III' denuncia il caos e l'assenza di risposte da parte dell'amministrazione comunale.; Bari, spaccano la vetrata del «Drop» in corso Vittorio Emanuele. La video denuncia del titolare sui social.

Napoli, ferisce un uomo con un coltello al Corso Vittorio Emanuele: denunciato 20enne - Nella notte appena trascorsa, la polizia di stato ha denunciato un 20enne napoletano per lesioni personali aggravate e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Scrive msn.com

Napoli, Corso Vittorio Emanuele, ferisce un uomo con un coltello: denunciato 20enne - La Polizia di Stato ha denunciato un giovane napoletano per lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Da ilgazzettinovesuviano.com