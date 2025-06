Corso gratuito di introduzione all’arpa con inizio a luglio a San Gregorio

Se hai sempre desiderato scoprire il magico mondo dell’arpa, questa è l’occasione perfetta! A San Gregorio, ti aspetta un corso gratuito di introduzione all’arpa, che partirà a luglio, seguito dal Secondo Corso di Avviamento a partire dal 15 luglio 2025. Guidati da esperte docenti come Caterina La Barbera e Angela Minuta, potrai avvicinarti a questo straordinario strumento e lasciarti incantare dalle sue melodie. Non perdere questa opportunità unica!

Dal 15 luglio 2025 inizierà il Secondo Corso Gratuito di Avviamento all'Arpa, rivolto a chi desidera avvicinarsi a questo strumento. Il corso sarà tenuto da Caterina La Barbera, docente di arpa presso il Liceo Musicale G. Turrisi Colonna di Catania, e Angela Minuta, docente presso l'I.C.

