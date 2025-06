Corsi di formazione mai svolti la Cassazione annulla la misura cautelare per Santoli

Una svolta decisiva scuote il caso Santoli: la Cassazione annulla la misura cautelare, aprendo nuovi scenari sul controverso episodio. Dopo il pronunciamento del Tribunale del Riesame di Napoli e l’appello del Pubblico Ministero, si rischia ora di riscrivere i confini della vicenda legata al sindaco di Santo Stefano del Sole. Ma cosa significa questa decisione per il futuro politico e legale di Santoli? Scopriamolo insieme.

Il 27 gennaio, il Tribunale del Riesame di Napoli aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero della Procura di Avellino, disponendo nei confronti di Gerardo Santoli – sindaco di Santo Stefano del Sole e rappresentante legale della società Grande Srl – una misura interdittiva di un anno.

