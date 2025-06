Corse in paese come a Imola Sos controlli

Le strade di Oltre il Colle e Imola si trasformano in circuiti improvvisati, con moto che sfrecciano a velocità elevata tra le vie del paese. Un richiamo alla necessità di controlli più severi da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti. La preoccupazione cresce tra residenti e visitatori, che temono un incidente grave. È ora di agire per riportare ordine e sicurezza nella nostra comunità.

OLTRE IL COLLE (Bergamo) Il Passo di Zambla Alta come Imola. "Le moto sfrecciano come in gara anche in centro paese, in tratti dove non ci sono marciapiedi. Se un bambino attraversa, può succedere una tragedia. Ci vogliono più controlli di carabinieri e Polizia stradale ". Anche quest’estate amministratori, residenti e villeggianti della Valle Serina chiedono rinforzi per contenere il fenomeno delle moto che, nei week-end, invadono la Provinciale 27 trasformandola in una pista da corsa. Portavoce delle proteste è Ferruccio Ghilardi, sindaco di Oltre il Colle e presidente della Convenzione Comuni Valle Serina e Dossena, che ha inviato una lettera ufficiale a Prefettura, Questura e Comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Corse in paese come a Imola. Sos controlli"

