Corsa delle carrette 2025 | vincono Filippo Liti e il duo composto da Fabrizio Listanti e Edoardo Valeriani

La Corsa delle Carrette 2025 a Narni Scalo ha scritto un’altra pagina indimenticabile di questa tradizione, con vittorie emozionanti e momenti di pura adrenalina. Filippo Liti si è aggiudicato la vittoria tra i singoli, mentre il duo composto da Fabrizio Listanti ed Edoardo Valeriani ha conquistato il primo posto tra le squadre. Un’edizione più contenuta, ma ricca di entusiasmo e competizione, che dimostra come questa manifestazione continui a unire passione e divertimento.

Va in archivio l’edizione 2025 della Corsa delle carrette che ha avuto luogo sabato sera in notturna a Narni scalo. Lungo il tracciato lungo poco più di un chilometro di via Capitonese, si sono dati battaglia otto equipaggi, un numero minore rispetto ad altre edizioni. Manifestazioni sportive. 🔗 Leggi su Ternitoday.it