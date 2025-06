corsa del ricordo ok lubrano e novelli

Una serata magica nel cuore di Grosseto ha preso vita con la prima edizione della Corsa del Ricordo, un evento che ha unito passione sportiva e memoria storica. Tra i protagonisti assoluti, Gabriele Lubrano e Paola Novelli hanno conquistato il podio, regalando emozioni intense agli spettatori. In un’atmosfera coinvolgente, il centro storico si è trasformato in un palcoscenico di solidarietà e determinazione, lasciando il segno nella memoria collettiva.

PODISMO Gabriele Lubrano e Paola Novelli vincono la prima edizione della Corsa del Ricordo di Grosseto. L'atmosfera suggestiva ed avvolgente del centro storico di Grosseto, in una sera strappata alla movida cittadina per far posto al running, ha accolto con grande entusiasmo la prima edizione della Corsa del Ricordo di Grosseto. Il più atteso nella gara maschile era senza dubbio Joachim Nshimirimana, atleta burundese trapiantato in Toscana, che ha preso parte a due Olimpiadi (2004 ad Atene e 2008 a Pechino) e vincitore in carriera di diverse maratone e mezze maratone. Nshimirimana è partito subito forte staccando la concorrenza lasciando intendere di poter conquistare la vittoria in scioltezza.