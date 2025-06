Corriere dello Sport – Rivoluzione Napoli dal portiere all’attacco | Conte ne cambia 10

Il Napoli si prepara a una vera rivoluzione, tanto nel reparto difensivo quanto in attacco, con una gestione che promette di cambiare le sorti della squadra. Dopo l’ultimo blitz di mercato e la decisione di affidarsi a grandi talenti come De Bruyne, il club punta a rinnovarsi profondamente. La strategia è chiara: ripartire con entusiasmo e ambizione, pronti a scrivere una nuova pagina di successi. E tutto sembra indicare che questa sarà solo l’inizio di un nuovo ciclo vincente.

2025-06-22 09:37:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: La premessa è stata incoraggiante. Ha la classe, il talento e l’esperienza di KDB, il gioiello belga che ha vinto tutto col City a cui il Napoli si affida per rinnovarsi. De Bruyne, colpo a parametro zero, è l’antipasto di un mercato che il Napoli sta costruendo – e che domani ripartirà – con il chiaro obiettivo di rinforzare la squadra e rinfoltire la rosa in vista dei molteplici impegni. Kevin il biondo si sistemerĂ al centro del campo, toccherĂ a Conte capire dove, come e quando sfruttarlo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Rivoluzione Napoli, dal portiere all’attacco: Conte ne cambia 10

In questa notizia si parla di: napoli - corriere - sport - rivoluzione

Corriere dello Sport: “Napoli, rivoluzione in attacco” - Il Napoli si prepara a rivoluzionare la sua linea offensiva, puntando a un restyling totale sotto la guida di Antonio Conte.

Alex Meret resta a Napoli: tutto pronto per il rinnovo Il Napoli ripartirà da Alex Meret anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è ormai tutto apparecchiato per il rinnovo contrattuale del portiere friulano, che sarà ancor Vai su Facebook

TUTTO FATTO Conte resta a Napoli Allegri torna al Milan Italiano-Bologna 2027 Juve, Giuntoli rischia Inter, Inzaghi per la storia ? La prima pagina di venerdì 30 maggio ? #CorrieredelloSport Vai su X

Alla fine della rivoluzione il Napoli avrà cambiato dieci giocatori, la premessa è stata incoraggiante; Rivoluzione Napoli, dal portiere alla punta, ecco tutti gli obiettivi di Conte; Rivoluzione Napoli, l'attacco cambia: Nuñez o Lucca.

Corriere dello Sport: “Napoli, rivoluzione in attacco” - Non è solo un ritocco, né un semplice restyling: è una vera e propria rifondazio ... Come scrive napolipiu.com

Rivoluzione Napoli, dal portiere all’attacco: Conte ne cambia 10 - L’arrivo di De Bruyne è stato solo l’inizio: l’estate consegnerà a Conte una rosa più profonda e completa per il ritorno in Champions ... Segnala msn.com