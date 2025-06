Corriere dello Sport | Napoli il giorno di Ndoye

Il Napoli si prepara a vivere un momento cruciale con il grande ritorno di Dan Ndoye, l’innesto che potrebbe sbloccare il mercato e rafforzare la rosa di Antonio Conte. Con la sua versatilità e spirito di sacrificio, l’esterno del Bologna rappresenta la pedina chiave per dare nuova energia alla squadra partenopea. È il giorno di Ndoye: un passo decisivo verso la stagione dei sogni.

"> NAPOLI – È la settimana di Dan Ndoye. Il primo vero snodo operativo del nuovo Napoli, quello su cui si concentra l’attenzione del club per sbloccare finalmente il mercato in entrata. Come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’esterno del Bologna è in cima alla lista di Antonio Conte, che ne apprezza duttilità, sacrificio e capacità di coprire tutta la fascia. L’intesa con il giocatore è ormai ai dettagli e un nuovo incontro con il suo entourage è previsto già oggi. A quel punto, come sottolinea il Corriere dello Sport firmato da Davide Palliggiano, sarà il momento di affondare con decisione sul Bologna, che nel frattempo si sta già muovendo per il sostituto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il giorno di Ndoye”

