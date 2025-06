Corriere dello Sport | L’Al Hilal ricopre d’oro Osimhen

Victor Osimhen, stella del Napoli, torna alle sue radici con la Nigeria, tra sorrisi e solidarietà. Nel frattempo, il suo valore sul mercato cresce, con l’Al Hilal che lo ricopre d’oro, alimentando le speranze di un trasferimento da sogno. La sua vicenda resta al centro dell’attenzione, tra emozioni e trattative serrate, facendo di Osimhen il protagonista indiscusso di un’estate calda e ricca di sorprese.

"> Victor Osimhen è tornato in Nigeria, nel calore della sua gente, per ricaricare le energie e dedicarsi alla beneficenza. Un ritorno alle origini, fatto di sorrisi, momenti con gli amici e partecipazioni a eventi solidali, come la partita organizzata a Lagos dalla fondazione di Troost-Ekong. Ma intanto il suo nome resta centrale nel mercato del Napoli, che attende la cessione del nigeriano per liberare risorse preziose e avviare concretamente il rinnovamento dell’attacco. Secondo Davide Palliggiano del Corriere dello Sport, il club partenopeo ha ormai escluso ogni pista europea – niente Liverpool, Juventus o Galatasaray – e guarda con attenzione crescente all’Al Hilal, pronto a garantire un ingaggio da capogiro: 40 milioni netti a stagione per tre anni, con opzione per un quarto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “L’Al Hilal ricopre d’oro Osimhen”

