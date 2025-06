Corriere dello Sport – Genoa ecco Gronbaek | visite mediche e firma

Amici di JustCalcio.com, grandi novità dal calciomercato: Albert Gronbaek si prepara a vestire la maglia del Genoa. Il talento danese, classe 2001, ha appena completato le visite mediche e firmato il contratto al centro sportivo Signorini, segnando un passo importante per i rossoblù. La sua avventura in Italia sta per iniziare, portando entusiasmo e nuove speranze alla squadra. Restate con noi, perché il meglio deve ancora arrivare!

2025-06-23 15:22:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Albert Gronbaek è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista danese classe 2001, arrivato in città nella serata di ieri, ha svolto questa mattina le visite mediche prima di recarsi al centro sportivo Signorini per la firma del contratto. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto dal Rennes e firmerà un accordo pluriennale con il Grifone. Genoa, visite mediche e firma per Gronbaek: manca solo l’ufficialità. Nazionale danese, Gronbaek ha già maturato esperienze in diversi campionati europei: Aarhus, BodoGlimt, Rennes e, negli ultimi sei mesi, Southampton, dove ha militato in prestito in Premier League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com